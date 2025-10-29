Philadelphia 76ers reage no fim, bate Wizards na prorrogação e lidera Conferência Leste da NBA

Tyrese Maxey foi o cestinha dos 76ers. STEPHEN GOSLING / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Com uma reação espetacular no último quarto e no tempo extra, o Philadelphia 76ers protagonizou um dos jogos mais emocionantes da madrugada desta terça-feira (28) da temporada regular da NBA ao superar o Washington Wizards pelo placar de 139 a 134, em partida realizada no Capital One Arena, casa do adversário.

O triunfo no território do rival consolidou o bom início de temporada dos Sixers. A franquia tem 100% de aproveitamento em quatro jogos e comanda a classificação na Conferência Leste. Já o tropeço diante de sua torcida manteve os Wizards na parte baixa da tabela, ocupando a antepenúltima colocação, em 13º lugar.

Cestinha do duelo, Tyrese Maxey foi o destaque da virada de sua equipe ao marcar 39 pontos e dar dez assistências. Além do "double-double", Maxey foi determinante para ajudar o time a tirar uma desvantagem de 16 pontos após o terceiro quarto.

Joel Embiid, que esteve boa parte da partida no banco, marcou 25 pontos nos 23 minutos que esteve em ação. Com quatro tocos no último período, e um na prorrogação, Adem Bona também foi decisivo para o resultado positivo.

Pelo lado do Washington Wizards, Alex Sarr bem que fez a sua parte, mas não conseguiu evitar a derrota de virada. Maior pontuador de sua equipe, com 31 pontos, ele ainda obteve 11 rebotes.

A rodada desta terça-feira da NBA contou com mais quatro partidas. Jogando no Paycom Center, o Oklahoma City Thunder fez valer o mando de quadra e venceu o Sacramento Kings por 107 a 101.

Shai marcou 31 ponts para o OKC. JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Invicto nos cinco duelos que teve pela frente, a franquia contou com a boa pontaria de Shai Gilgeous-Alexander, que assinalou 31 pontos e terminou como cestinha do confronto. Após um terceiro quarto muito ruim, onde acertou apenas um de nove chutes, o armador se redimiu no período final e converteu quatro de seis arremessos consolidando a vitória.

Na tabela da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thuder aparece em primeiro lugar. O Sacramento Kings, que teve como destaque da partida o ala-armador Zach LaVine (anotou 23 pontos), é apenas o 13º colocado.

Em outro duelo da noite, o Miami Heat atropelou o Charlotte Hornets no Kaseya Center e derrotou o rival por 144 a 117 para a alegria de sua torcida, que lotou a arena e vibrou com a boa atuação da equipe anfitriã.

Jaime Jaquez Jr marcou 20 de seus 28 pontos no embate no primeiro tempo e ajudou o Miami a impor um ritmo forte desde o início do encontro. A construção do placar contou ainda com a preciosa ajuda de Bam Adebayo (26) e Andrew Wiggins (21). Com 20 pontos, LaMelo Ball foi quem mais pontuou pelo Charlotte Hornets.

O Miami Heat vem de três vitórias consecutivas após o revés na estreia da temporada regular da NBA. A melhora da equipe está refletida na classificação: terceiro lugar na Conferência Leste. Com dois triunfos e duas derrotas, os Hornets figuram no sétimo posto.

Confira os resultados da noite desta terça-feira

Washington Wizzards 134 x 139 Philadelphia 76ers

Miami Heat 144 x 117 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 121 x 111 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 107 x 101 Sacramento Kings

Golden State Warriors 98 x 79 Los Angeles Clippers

