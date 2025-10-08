Pela primeira vez, Porto Alegre recebe etapa do principal circuito de jiu-jitsu do mundo

Vinícius Martins é uma das atrações do evento em Porto Alegre. Ana Assis / Divulgação,IBJJF

Porto Alegre vai receber, pela primeira vez, um dos maiores campeonatos de jiu-jitsu do mundo, o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro 2025.

O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul com a presença de grandes atletas como o faixa-preta Vinicius Martins. Os organizadores esperam a participação de mil atletas entre crianças e Masters de mais de 20 países.

O AJP foi criado em 2009 na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É considerado o torneio mais importante da modalidade.

O campeão ganhará 1.400 pontos no ranking. O atleta que atingir o maior número de pontos no circuito irá participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi, conhecido como Abu Dhabi World Pro, que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, no Mubadala Arena, em Abu Dhabi.

A entrada para acompanhar o AJP Tour é a doação de 1 kg de alimento não perecível.