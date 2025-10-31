Patrocinadora do Palmeiras tira sarro do São Paulo por não jogar mais no MorumBis em 2025

A Sportingbet, patrocinadora do Palmeiras, tirou sarro do São Paulo pelo fato do time tricolor não jogar mais no MorumBis em 2025. Nas redes sociais, a empresa de apostas esportivas alfinetou o rival dos palmeirenses.

"O São Paulo não joga mais em seu estádio em 2025 devido a uma agenda de shows internacionais. E aí, o que achou dos próximos adversários, torcedor?", escreveu a Sportingbet no Instagram.

O MorumBis receberá uma série de shows entre o fim de outubro e novembro. A primeira apresentação será nesta sexta-feira, com o Imagine Dragons, que também será atração neste sábado. Na sequência, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também realizam shows no estádio, o último deles no dia 23 de novembro.

No entanto, o São Paulo terá quatro partidas como mandante neste período. Com isso, o time tricolor terá que jogar todas elas longe do MorumBis. Os duelos contra Flamengo e Red Bull Bragantino já estão confirmados para a Vila Belmiro, como parte do acordo entre as diretorias tricolor e do Santos para cada um dos times mandar jogos na casa do rival. Já os compromissos contra Juventude e Internacional ainda não tiveram locais confirmados.

Na briga por uma vaga à próxima edição da Libertadores e em busca de alcançar meta esportiva do ano, o São Paulo não terá o apoio do MorumBis nesta reta final de Brasileirão. Atualmente na nona posição na tabela, o clube tentará terminar a competição ao menos em sétimo, já que haverá aumento de uma vaga para o torneio continental do ano que vem, pois Palmeiras e Flamengo, que estão no G-4, decidem o título desta edição do principal torneio da América do Sul.