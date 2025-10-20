Paraguaio Adolfo Daniel Vallejo conquista título no Challenger 75 de Curitiba

Vallejo comemora título no Paraná. Fotojump / Divulgação

O paraguaio Adolfo Daniel Vallejo conquistou neste domingo (19) o título da Copa Internacional de Tênis, torneio ATP Challenger 75 realizado no Graciosa Country Club, em Curitiba.

Na decisão, o tenista de 21 anos venceu o brasileiro Pedro Boscardin, por 6/3 e 7/5, e ergueu o segundo troféu de Challenger da carreira. Sua conquista anterior também foi no Brasil, quando venceu o São Léo Open, em março do ano passado.

— Nos conhecemos desde garotos e fico muito feliz por ele (Boscardin) ter alcançado o melhor resultado da carreira. Que siga assim. Este foi, se não o melhor, um dos melhores Challengers do circuito. Espero continuar jogando bem e vamos com tudo na próxima semana — disse o campeão.

Com o resultado, Vallejo — atual 253º do mundo — somou 75 pontos e um prêmio de US$ 14.200 (R$ 76,7 mil), aproximando-se ainda mais do seu melhor ranking, o 187º, alcançado no início do ano. Na atualização da próxima segunda-feira, ele deve aparecer na 190ª posição.

Vice-campeão júnior de duplas do Australian Open de 2022, em parceria com o estadunidense Alex Michelsen, Vallejo é atualmente o único tenista paraguaio em atividade no circuito internacional.