Palmeiras tem aproveitamento contra times do G-6 pior do que em 2024 e vê Brasileirão em risco

A derrota do Palmeiras no jogo decisivo com o Flamengo expôs a dificuldade do time de Abel Ferreira em vencer times do G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde tem apenas 20,8% de aproveitamento no confronto com os melhores times na tabela de classificação. O índice é pior do que em 2024, quando o time terminou na segunda colocação após campanha decepcionante contra adversários diretos.

Dos 24 pontos disputados contra times do G-6 em 2025, o Palmeiras acumulou somente cinco. Foram cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória, conquistada diante do Botafogo, no Rio. A equipe paulista foi derrotada nos dois jogos contra Flamengo e Bahia e na próxima rodada terá pela frente o Cruzeiro, pelo qual também perdeu no primeiro turno.

A outra partida que o time paulista tem a realizar é contra o Mirassol, fora de casa. Na quarta colocação, o time do interior paulista faz campanha surpreendente e está invicto atuando nos seus domínios. Se vencer as duas partidas restantes, o Palmeiras vai elevar o aproveitamento contra times do G-6 para 36,6%, número ainda considerado baixo.

O cenário atual é ainda pior em relação ao Brasileirão de 2024, quando o Palmeiras ficou com o vice após uma campanha ruim contra times do G-6. À época, o aproveitamento foi de apenas 26,6%, com oito pontos conquistados de 30. Foram quatro derrotas, cinco empates e uma única vitória, alcançada no clássico com o São Paulo no Allianz Parque. O título acabou ficando com o Botafogo, que fez 79 pontos contra 73 do Palmeiras.

A possibilidade de alcançar um aproveitamento de 36,6% contra times do G-6 em 2025 é um alento para o torcedor do Palmeiras. Isso porque quando o time foi campeão em 2023 também amargou um retrospecto ruim contra os melhores times da competição.

Na ocasião, foram dez partidas, com cinco derrotas, três empates e somente duas vitórias. Os triunfos foram sobre Grêmio e Botafogo, enquanto a equipe tropeçou contra Bragantino, Flamengo e Atlético-MG.