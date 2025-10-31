Palmeiras pode chegar a R$ 184,2 milhões em premiação na Libertadores se for campeão

A noite mágica protagonizada pelo Palmeiras na virada épica sobre a LDU não foi importante somente do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. Com a vaga na final da Copa Libertadores garantida, o clube pode acumular uma premiação de até US$ 34,2 milhões (aproximadamente R$ 184,2 milhões) se for campeão. O adversário será o Flamengo, em reedição do confronto de 2021, vencido pelos palmeirenses.

O Palmeiras acumula US$ 10,23 milhões (R$ 55,7 mi) em premiação até aqui na Libertadores e, se ficar com taça, vai receber mais US$ 24 milhões (R$ 129,2 mi).

A presença na decisão continental assegura pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 37,6 mi), valor pago ao vice, e o clube vai terminar a competição com no mínimo US$ 17,2 milhões (R$ 93,3 milhões) arrecadados nos seus cofres.

O Palmeiras foi quem mais recebeu em premiação na atual edição da Libertadores, especialmente por causa do desempenho na fase de grupos, quando fechou com 100% de aproveitamento e teve a melhor campanha. Foram R$ 27,2 milhões arrecadados somente na etapa de classificação, sendo US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) pela participação e mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por cada vitória.

O avanço às oitavas trouxe mais R$ 6,8 milhões aos cofres do Palmeiras, enquanto a vaga nas quartas rendeu R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, a equipe faturou o montante de R$ 12,3 milhões.

Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A CBF trabalha nos bastidores para tentar convencer a Conmebol de realizar a partida no Brasil por causa da onda de violência causada pela instabilidade política no país, mas, por ora, a sede da decisão segue inalterado.

CONFIRA A PREMIAÇÃO POR ETAPAS DA COPA LIBERTADORES

- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,1 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões)

- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões)