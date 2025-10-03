Palmeiras negocia Amanda Gutierres por R$ 5,87 milhões, maior transação do País e 3ª do planeta

Grande destaque no mercado de transferências nos últimos anos e exemplo a ser seguido pelas altas cifras embolsadas em negociações de suas revelações no time masculino, o Palmeiras agora faz história também em venda no futebol feminino. O clube alviverde anunciou nesta sexta-feira a maior transação da modalidade do País e uma das maiores da história ao acertar a transferência da atacante Amanda Gutierres para o Boston Legacy, dos Estados unidos, por US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões).

Recorde absoluto no Brasil, a transação é a terceira maior da história, superando os R$ 5,05 milhões que o Madri lucrou com Kundananji no ano passado. Ela fica atrás somente de negócios fechados recentemente no futebol inglês. O Liverpool pagou R$ 7,22 milhões na cotação atual pela canadense Olivia Smith, enquanto o Chelsea desembolsou R$ 6,3 milhões pela norte-americana Naomi Girma.

"O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (3) a venda da atacante Amanda Gutierres para o Boston Legacy-EUA. A camisa 9 ainda disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil pela equipe alviverde antes de se transferir para o novo clube, ao fim da atual temporada", informou o Palmeiras, revelando detalhes da negociação.

"O Verdão negociou 80% dos direitos econômicos da atleta por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,87 milhões) mais bonificações. Trata-se da maior venda da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo na modalidade em todos os tempos."

A atacante está no Palmeiras desde 2023 e se tornou a grande goleadora do País e, consequentemente, da história do clube. São 68 gols em 92 partidas da artilheira do Brasileirão nas últimas três edições: 17 gols em 2025, outros 16 em 2024 e 13 em 2023.

"Montamos um projeto maravilhoso para a Guti. Ela chegou, foi artilheira várias vezes de todos os campeonatos, seleção brasileira e conquistou títulos. A gente sabe que isso é um ciclo, um ciclo vitorioso, com títulos e de conquistas pessoais. Ninguém fica feliz em perder um atleta desse nível, mas faz parte do ciclo do futebol", disse o diretor de futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão. "Gostaria de fazer um agradecimento especial à presidente Leila Pereira, pois todo o recurso gerado por esta negociação será investido em um centro de excelência para o futebol feminino e em tecnologia para as nossas atletas."

A jogadora ainda fica até o fim do ano, mas agradeceu pela negociação, na qual também terá uma boa rentabilidade financeira. "Quero agradecer ao Alberto, ao nosso staff, às atletas e ao clube no geral, por todo o apoio que sempre me deu e pelo projeto desenvolvido desde quando cheguei aqui", afirmou a campeã paulista de 2024 e também da copa América de 2025 com a seleção.