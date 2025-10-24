Palmeiras fica vulnerável em 'decisões' e leva 3 gols em sequência pela 1ª vez na era Abel

Em momento decisivo na temporada, o Palmeiras sofreu duas derrotas importantes que colocam em xeque a posição do time na briga pelos títulos Brasileiro e da Libertadores. Depois do revés por 3 a 2 diante do Flamengo, no Maracanã, a equipe alviverde perdeu por 3 a 0 para a LDU, na altitude de Quito, no Equador. Foi a primeira vez na era Abel Ferreira em que o time paulista sofreu três gols em partidas consecutivas.

Antes da partida contra o Flamengo, o Palmeiras levou o mesmo número de partidas para ser vazado por seis vezes. A última vez que o time havia sofrido três gols foi ainda em 2024, na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Allianz Parque, em outra "final antecipada" do Brasileirão.

O time do Palmeiras acabou ficando vulnerável por diferentes fatores. Entre eles está a lesão do goleiro Weverton, que sofreu uma fissura na mão direita e perdeu os confrontos diante de Flamengo e LDU. O reserva Carlos Miguel, arqueiro mais caro da história do clube - o ex-corintiano foi contratado por 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) -, não conseguiu evitar o pior e sofreu seis gols desde que assumiu a titularidade.

Outro ponto importante foram os erros individuais no setor defensivo, considerado um dos pontos fortes do time palmeirense. Falhas do zagueiro Bruno Fuchs e do volante Aníbal Moreno acabaram sendo determinantes para a derrota por 3 a 2 para o Flamengo mesmo com o time paulista jogando melhor no Maracanã.

Os dois jogadores acabaram sacados por Abel Ferreira para o jogo diante da LDU e deram lugar ao zagueiro Murilo e ao volante Emi Martínez. Raphael Veiga também ganhou a vaga de Maurício na meia-direita, mas as mudanças geraram críticas da torcida. De fato, o Palmeiras não conseguiu criar jogadas de perigo e teve pouco poder de marcação. O placar da equipe equatoriana foi construído ainda no primeiro tempo.

"Demoramos muito para entrar no jogo, mas isso não tira o mérito do nosso adversário, que entrou muito forte. Não é a primeira vez que uma equipe brasileira sofre aqui na altitude. A LDU estava no grupo do Flamengo na primeira fase, eliminou Botafogo e São Paulo... não foi falta de aviso", ponderou Abel, que demonstrou confiança na classificação. "Temos 90 minutos no Allianz Parque. E 90 minutos é muito tempo."

Antes do duelo decisivo com a LDU, o Palmeiras será colocado à prova mais uma vez no domingo pelo Brasileirão. Líder com 61 pontos, o time de Abel Ferreira recebe o Cruzeiro, terceiro colocado com 56. Um tropeço em casa pode ser o suficiente para o Flamengo, vice-líder com os mesmos 61 pontos e que enfrenta o penúltimo Fortaleza, mas com uma vitória a menos (19 a 18), alcançar a ponta da tabela.

Em um cenário ainda mais desastroso, uma derrota em casa ainda poderia colocar o Cruzeiro de volta na disputa pelo título Brasileiro. O time mineiro rateou nas últimas rodadas e venceu apenas um jogo nas últimos cinco, mas está consolidado no G-4 e com foco total em buscar o título nacional.