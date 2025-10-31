Palmeiras e Flamengo somam juntos mais de R$ 500 milhões em prêmios em 2025; veja quanto os gaúchos ganharam

Sosa ajudou o Palmeiras a chegar à final da Libertadores. NELSON ALMEIDA / AFP

Os times da Série A do Brasileirão somam até aqui mais de R$ 1,4 bilhão com valores das premiações disputadas em 2025. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, juntos, representam um montante de mais de R$ 500 milhões arrecadados.

O Palmeiras soma até agora R$ 312,3 milhões, enquanto o time rubro-negro está com R$ 252 milhões — isso já computado os R$ 37,3 milhões do que receberam por chegarem às finais da Copa Libertadores.

O líder ainda é o Fluminense, com R$ 363,1 milhões, impulsionado pelo fato de ter chegado à semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, disputada no meio do ano, nos Estados Unidos. Somente com a disputa do Mundial, o clube tricolor ganhou R$ 324,9 milhões; o Palmeiras ganhou R$ 212,7 milhões, e o Flamengo R$ 147,9 milhões.

O quarto clube da lista dos que mais arrecadaram com premiação é justamente o outro brasileiro a ter disputado o Mundial de Clubes, o Botafogo, com R$ 193,9 milhões, sendo R$ 142,6 milhões com a competição.

Dentre os gaúchos, o Inter é o melhor colocado, em nono, com R$ 33,9 milhões arrecadados. O Grêmio arrecadou R$ 15 milhões, ocupando a 13ª posição do ranking. O Juventude está na posição 19, com R$ 1,5 milhão em premiação.

Troca na liderança do ranking é possível

Até o fim do ano, quem pode tomar a primeira posição do Fluminense é o Palmeiras. Caso vença a Copa Libertadores, a equipe paulista ganharia mais R$ 128,1 pela conquista e chegaria aos R$ 403,1 milhões na temporada. Já se o Flamengo for o campeão, pode alcançar os R$ 342,8 milhões.

Quem também tem chances de subir alguns degraus no ranking é o Atlético-MG, que atualmente é o sétimo com R$ 44,7 milhões. Caso conquiste a Copa Sul-Americana, somaria mais R$ 34,7 milhões.

Os valores totais correspondem às premiações do Mundial de Clubes, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Nordeste, Copa Verde e Estaduais.

Grandes valores são reflexo de gestões profissionais, dizem especialistas

Para especialistas em gestão financeira, os valores quase recordes em premiação no futebol brasileiro comprovam os exemplos de gestões profissionais e conduzidas com boas práticas de governança, e como essas cifras movimentam o tamanho do futebol como indústria.

— O Mundial de Clubes proporcionou uma premiação significativa aos clubes brasileiros. Além do ganho financeiro, também há o intangível, que é a repercussão e visibilidade internacional. No caso de Flamengo e Palmeiras, este sucesso de ambos não é de hoje e nem por acaso. São exemplos de gestões profissionais e conduzidas com boas práticas de governança — afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte.

— O impacto dessas cifras vai além do caixa imediato. Essas premiações exponenciais deixaram de ser um bônus para se tornarem um pilar central do planejamento orçamentário. Isso alimenta um abismo competitivo: o dinheiro financia a performance, que, por sua vez, gera mais premiações. O sucesso em campo se monetiza imediatamente, reforçando o branding do clube e atraindo patrocínios de maior valor. O grande desafio passa a ser a gestão dessa nova realidade — analisa Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

— As cifras que Palmeiras, Flamengo e Fluminense movimentam mostram o tamanho do futebol como indústria. Mas de nada adianta arrecadar milhões em campo se o clube não adota uma gestão financeira responsável fora dele. O futebol brasileiro virou também um jogo de gestão e inteligência financeira — analisa Rômulo Caldeira, ex-atleta com passagens pela seleção italiana, Juventus, Lazio e Cruzeiro. Hoje, expert em Finanças e Investimentos, certificado pela Anbima (CPA-20).

Premiações conquistadas pelos clubes da Série A em 2025