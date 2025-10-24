Palmeiras é atropelado pela LDU (3-0) e se complica na Libertadores

Com dois gols do meio-campista boliviano Gabriel Villamil, a LDU venceu o Palmeiras por 3 a 0 nesta quinta-feira (23), em Quito, e deu um grande passo rumo à final da Copa Libertadores.
Villamil abriu o placar (16') e marcou o terceiro do time equatoriano (45'+2), enquanto o segundo saiu em cobrança de pênalti de Lisandro Alzugaray (27').
No caminho até a semifinal, a LDU empatou com o Flamengo na fase de grupos (0 a 0), venceu o Botafogo nas oitavas (2 a 0) e o São Paulo (2 a 0) nas quartas.
O jogo desta quinta-feira não foi exceção.
Bastou o primeiro tempo para marcar três gols no Palmeiras, que ficou em situação difícil na busca pelo quarto título da Libertadores.
Os equatorianos foram amplamente dominantes. Aos 16 minutos, Leonel Quiñónez avançou pela esquerda e rolou para Villamil dominar na área e bater firme para abrir o placar.
- Pênalti -
Andreas Pereira cometeu pênalti ao cortar um chute de Quiñonez com a mão dentro da área. Alzugaray converteu a cobrança batendo no canto direito do goleiro Carlos Miguel.
Nos acréscimos do primeiro tempo, Bryan Ramírez arrancou pela direita e passou para Villamil, que emendou de primeira e fez o terceiro.
A LDU diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas sem perder o controle sobre o Palmeiras, que vinha de 11 vitórias consecutivas sobre adversários equatorianos na Libertadores.
Na chance mais clara do time paulista descontar, o atacante paraguaio Ramón Sosa finalizou cara a cara com o goleiro Alexander Domínguez, que fez grande defesa desviando a bola para escanteio (84').
O Verdão pressionou nos minutos finais para diminuir o prejuízo, mas não conseguiu marcar.
Nos acréscimos, a LDU ficou com um jogador a menos pela expulsão de Ramírez por entrada dura no tornozelo Giay (90'+6).
O Palmeiras precisará de um milagre no jogo de volta da próxima quinta-feira, no Allianz Parque, para ir à final da Libertadores.
-- Ficha técnica:
Semifinal da Copa Libertadores da América - Jogo de ida
LDU - Palmeiras 3 - 0
Estádio: La Casa Blanca (Quito)
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Gols:
LDU: Villamil (16', 45'+2), Alzugaray (27')
Cartões amarelos:
LDU: Gruezo (12'), Alzugaray (45'+3), Ramirez (55'), Mina (68'), Quiñónez (86')
Palmeiras: Flaco Lopez (5'), Andreas Pereira (69')
Cartão vermelho:
LDU: Ramirez (90'+6)
Escalações:
LDU: Alexander Domínguez - Richard Mina (Josué Cuero 69'), Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil, José Quintero (cap), Bryan Ramirez - Jeison Medina (Michael Estrada 89'), Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastran 81'). Técnico: Tiago Nunes.
Palmeiras: Carlos Miguel - Khellven (Agustin Giay 46'), Gustavo Gomez (cap), Murilo, Joaquín Piquerez - Emiliano Martinez (Allan 70'), Andreas Pereira, Raphael Veiga (Ramón Sosa 46'), Felipe Anderson (Jefte 64') - Vitor Roque (Bruno Rodrigues 82'), Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
* AFP