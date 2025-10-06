Palmeiras cresce na hora decisiva e assume liderança do Brasileirão com bom futebol

Novo líder do Brasileirão, o Palmeiras cresceu no momento em que o campeonato começa a definir quais serão os postulantes ao título e passou a apresentar uma de suas melhores versões em cinco anos sob o comando de Abel Ferreira.

Se o torcedor se lembra vivamente do Palmeiras de 2022, que fechou aquela temporada com apenas seis derrotas em 72 partidas, ergueu três taças - Recopa, Paulistão e Brasileirão - e foi a melhor equipe do Brasil naquele ano, o grupo de 2025 talvez seja o melhor tecnicamente e com mais atletas capazes de desequilibrar uma partida.

"Minha função é ajudar os jogadores, treinar os jogadores e valorizar os jogadores. Valorizar o espetáculo. Trabalho muito, estudo muito, ao contrário do que dizem", diz Abel Ferreira.

Dois deles são Flaco López e Vitor Roque, centroavantes que formam a dupla mais goleadora do futebol brasileiro. Nenhum time da Série A marcou mais gols que o Palmeiras desde que os dois passaram a jogar juntos, período que coincide com a evidente evolução da equipe, que perdeu apenas um dos últimos 14 jogos do Brasileirão.

Foram 28 gols do time alviverde em 12 partidas, superando os ataques de Flamengo (22 gols) e Vasco (24) no mesmo período entre os times do Brasileirão. E a maioria saiu dos pés do argentino e do Tigrinho.

A parceria como titulares começou a dar resultado na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, no Peru, pelas oitavas da Libertadores, e seguiu até o clássico com o São Paulo, cuja vitória foi conquistada de virada muito graças à participação dos dois - Roque fez o primeiro e Flaco o segundo. Desde que ambos viraram titulares jogando juntos, cada um marcou nove gols. Portanto, 18 dos 28 gols da equipe passaram pelos pés dos dois atacantes.

Flaco é o artilheiro do Palmeiras no ano e Roque, o vice-goleador. No total, o argentino balançou as redes 22 vezes e o Tigrinho, 14. Certamente será difícil para Abel Ferreira reorganizar o time sem os dois, que desfalcam a equipe contra o Juventude, sábado, às 19h, no Allianz Parque, em duelo atrasado da 12ª rodada. O primeiro está suspenso e o segundo foi convocado para a seleção argentina.

Entre lesionados, suspensos e convocados, o treinador não terá nove atletas. Emiliano Martínez foi outro a receber amarelo no clássico com o São Paulo, assim como Gustavo Gómez. O capitão já estaria fora da partida porque vai defender o Paraguai em amistosos contra Japão e Coreia do Sul na Ásia.

Desfalcam a equipe pelo mesmo motivo o também paraguaio Ramon Sosa e o argentino Aníbal Moreno. É possível que a lista aumente, já que o Uruguai ainda não divulgou seus convocados - o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emi Martínez são nomes frequentes na seleção de seu país, comandada por Marcelo Bielsa.