Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão após goleada; veja probabilidades

O Palmeiras ampliou ainda mais as chances de conquistar o título do Brasileirão depois de golear o Juventude por 4 a 1 no sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e igualar a mesma quantidade de partidas do Flamengo, vice-líder e rival na briga pelo título. Com o triunfo, o time alviverde chegou aos 58 pontos, três a mais que os cariocas, com 55.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Palmeiras ser campeão subiu para 69% contra 25,1% do Flamengo. Na terceira posição, com 52 pontos, o Cruzeiro tem apenas 7,4% de chances. Vale destacar que paulistas e cariocas têm um jogo a menos cada.

Ainda segundo o levantamento da UFMG, a goleada ainda garantiu a vaga do Palmeiras na Libertadores de 2026. Flamengo, com 99,98% e Cruzeiro, com 99,62%, também estão praticamente garantidos no torneio continental. Já o Mirassol, estreante na Série A e quarto colocado com 46 pontos, tem 84,8% de chances para disputar a maior competição da América do Sul pela primeira vez na história.

Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento continua intensa. Depois da derrota para o Palmeiras, o Juventude, 19º colocado com 23 pontos, se complicou ainda mais e aumentou a probabilidade de cair para a Série B para 86,6%.

Lanterna do Brasileirão, o Sport, com 16 pontos, tem praticamente uma missão impossível para evitar a queda, já que tem 98,6% de chances de ser rebaixado. Vitória (80,1%), Fortaleza (71,8%) e Santos (29,9%) são os outros times que brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro.

Os jogos do Brasileirão voltam na próxima quarta-feira, depois do fim da Data Fifa, com jogos da 28ª rodada.

Veja as chances de título do Brasileirão 2025 após jogos atrasados

Palmeiras - 69%*

Flamengo - 25,1%*

Cruzeiro - 5,4%

Mirassol - 0,26%

Bahia - 0,26%*

*Um jogos a menos

Veja as chances de vaga na Libertadores após jogos atrasados

Palmeiras - 100%

Flamengo - 99,98%

Cruzeiro - 99,62%

Mirassol - 84,8%

Bahia - 83%

Botafogo - 57,2%

Fluminense - 30,5%

São Paulo - 17,6%

Bragantino - 8,5%

Ceará - 5,9%

Vasco da Gama - 3,3%

Corinthians - 2,8%

Atlético - 2,6%

Internacional - 2,4%

Grêmio - 1,6%

Santos - 0,27%

Veja o risco de rebaixamento no Brasileirão após jogos atrasados

Sport - 98,6%

Juventude - 86,6%

Vitória - 80,1%

Fortaleza - 71,8%

Santos - 29,9%

Internacional - 6,7%

Grêmio - 6,7%

Atlético - 6,0%

Corinthians - 5,4%

Vasco da Gama - 4,6%

Ceará - 2,2%