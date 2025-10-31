Osasco vence Brasília e vira líder na Superliga feminina de vôlei

A terceira rodada da Superliga feminina de vôlei teve três jogos na quinta-feira (30) e um líder provisório, o Osasco Vôlei (SP).
O time paulista conquistou sua terceira vitória na temporada ao marcar 3 a 1 sobre o Brasília Vôlei (DF), parciais de 25/17, 25/16, 19/25 e 25/17, em 1h59min de jogo.
Com 22 acertos, a ponteira estadunidense Caitie Baird foi a maior pontuadora e ainda ficou com o Troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra.
—Estou muito feliz com a vitória. Me adaptei muito bem ao time e ao clube e tem sido um início de temporada muito bom, começando com um título (Supercopa) e três resultados positivos na Superliga. Claro que ainda temos detalhes para ajustar no nosso jogo, mas acredito que estamos no caminho certo— disse Caitie.
A oposta argentina Bianca Cugno terminou com 19, enquanto a ponta Maira marcou 10 pontos.
Maringá e Mackenzie vencem a primeira
O Vôlei Maringá (PR) conquistou sua primeira vitória ao marcar 3 a 0 sobre o Tijuca Tênis Clube (RJ).
Em casa e com parciais de 25/22, 25/10 e 25/20, o time paranaense teve a oposta Jaque Schmitz, com 15 pontos, como destaque.
Já em Belo Horizonte, o Mackenzie venceu o Renasce Sorocaba (SP) por 3 sets a 0 (25/7, 25/11 e 25/13) e também comemorou a primeira vitória.
A ponteira Carla, com 16, e a oposta Kimberlly Gomes, com 12, foram as maiores pontuadoras da equipe mineira.