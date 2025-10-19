Osasco vence Bauru e conquista Supercopa Brasil feminina de vôlei

Jogadoras e comissão técnica de Osasco comemoram título. @carol_fotografia / Divulgação/Osasco Voleibol Clube

O Osasco Vôlei (SP) é o campeão da Supercopa Brasil feminina, competição que abriu a temporada nacional 2025/2026. Na decisão, realizada na noite de sábado (18), em Campo Grande (MS), a equipe comandada por Luizomar de Moura derrotou o Sesi Vôlei Bauru (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 28/26, em 1h35min de jogo e conquistou o torneio pela primeira vez.

A grande estrela da partida foi a oposta argentina Bianca Cugno, que fez a primeira partida com a camisa de Osasco e teve participação decisiva na conquista. Com 22 acertos, foi a maior pontuadora da partida e ganhou o troféu VivaVôlei.

— Estou muito feliz, não só por mim, mas por toda a equipe. Sei que é um título importante e inédito para o clube — disse a jogadora de 22 anos e que estava atuando na França.

Cugno ataca contra o bloqueio do Sesi Bauru. CBV / Divulgação

Osasco e Bauru protagonizaram todas as finais - estadual e nacionais - da temporada passada, com Osasco levantando a taça em todas.