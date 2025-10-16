Os principais desfalques da temporada 2025/2026 da NBA

Haliburton é ausência certa para toda a temporada 2025/2026. JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A temporada da NBA começa na terça-feira (21), mas a espera para alguns jogadores será maior, enquanto outros não terão nem mesmo a chance de jogar em 2025/2026. Lesões sofridas na última disputa tiraram alguns astros de ação por longos períodos.

Zero Hora separou os principais nomes e qual será o impacto para a equipe com sua ausência.

Tyrese Haliburton

Finalista na última temporada com o Indiana Pacers, Haliburton sofreu uma lesão no sétimo jogo da decisão — em junho de 2025. Ele rompeu o tendão de Aquiles e não existe expectativa por parte da franquia de que o armador jogue nesta temporada. A previsão se retorno, de acordo com Shams Charania, da ESPN, é apenas para outubro de 2026.

Sem Haliburton, os Pacers dificilmente repetirão a campanha histórica até a final. O jogador que precisará assumir um papel maior de protagonismo em Indiana é Bennedict Mathurin.

Jayson Tatum

Tatum não deve atuar na temporada regular. MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Tatum foi outro jogador que sofreu lesão no tendão de Aquiles. O astro do Boston Celtics não deve jogar na temporada regular, mas existe possibilidade de se recuperar para atuar nos playoffs, em abril de 2026.

A ausência sabida de Tatum já fez com que os Celtics se movimentassem para tentar suprir o talento dele. Jrue Holiday e Kristaps Porzingis foram trocados, por conta de contrato e idade mais avançada. Anfernee Simons chegou para ajudar Jaylen Brown.

Kyrie Irving

Kyrie Irving já treina para tentar voltar em janeiro. JEFF VINNICK / NBAE / Getty Images via AFP

O armador do Dallas Mavericks teve grave lesão no joelho durante a última temporada regular. A previsão é de que Irving retorne em janeiro de 2026, podendo atuar nos playoffs, caso a franquia chegue.

Até o retorno dele, a responsabilidade estará nas mãos de um novato. Cooper Flagg, primeira escolha geral do draft, já chegará na NBA com expectativas de liderar o time sem Irving. O jovem terá a ajuda de Anthony Davis, o qual precisa se manter saudável.

Damian Lillard

Lillard não deve jogar na temporada. ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A lesão de Lillard, que também foi no tendão de Aquiles, ocorreu com ele ainda no Milwaukee Bucks. O armador voltou para o Portland Trail Blazers e não poderá ajudar na temporada, conforme o próprio jogador já afirmou em entrevista.