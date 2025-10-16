Os principais desfalques da temporada 2025/2026 da NBA

A temporada da NBA começa na terça-feira (21), mas a espera para alguns jogadores será maior, enquanto outros não terão nem mesmo a chance de jogar em 2025/2026. Lesões sofridas na última disputa tiraram alguns astros de ação por longos períodos.
Zero Hora separou os principais nomes e qual será o impacto para a equipe com sua ausência.
Tyrese Haliburton
Finalista na última temporada com o Indiana Pacers, Haliburton sofreu uma lesão no sétimo jogo da decisão — em junho de 2025. Ele rompeu o tendão de Aquiles e não existe expectativa por parte da franquia de que o armador jogue nesta temporada. A previsão se retorno, de acordo com Shams Charania, da ESPN, é apenas para outubro de 2026.
Sem Haliburton, os Pacers dificilmente repetirão a campanha histórica até a final. O jogador que precisará assumir um papel maior de protagonismo em Indiana é Bennedict Mathurin.
Jayson Tatum
Tatum foi outro jogador que sofreu lesão no tendão de Aquiles. O astro do Boston Celtics não deve jogar na temporada regular, mas existe possibilidade de se recuperar para atuar nos playoffs, em abril de 2026.
A ausência sabida de Tatum já fez com que os Celtics se movimentassem para tentar suprir o talento dele. Jrue Holiday e Kristaps Porzingis foram trocados, por conta de contrato e idade mais avançada. Anfernee Simons chegou para ajudar Jaylen Brown.
Kyrie Irving
O armador do Dallas Mavericks teve grave lesão no joelho durante a última temporada regular. A previsão é de que Irving retorne em janeiro de 2026, podendo atuar nos playoffs, caso a franquia chegue.
Até o retorno dele, a responsabilidade estará nas mãos de um novato. Cooper Flagg, primeira escolha geral do draft, já chegará na NBA com expectativas de liderar o time sem Irving. O jovem terá a ajuda de Anthony Davis, o qual precisa se manter saudável.
Damian Lillard
A lesão de Lillard, que também foi no tendão de Aquiles, ocorreu com ele ainda no Milwaukee Bucks. O armador voltou para o Portland Trail Blazers e não poderá ajudar na temporada, conforme o próprio jogador já afirmou em entrevista.
A previsão de retorno é para abril de 2026, o que seria apenas possível se os Blazers forem aos playoffs. A ideia do atleta é estar 100% para ajudar em 2026/2027, com um elenco mais preparado para disputar.