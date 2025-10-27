Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Dutra e deixa feridos

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo tombou na Rodovia Dutra na tarde desta segunda-feira. O veículo tinha como destino a capital argentina Buenos Aires, onde o time carioca enfrenta o Racing pela semifinal da Libertadores nesta quarta-feira. Foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e quatro graves.

A perícia está no local e o destombamento será realizado pela equipe de operações da RioSP, subsidiária da Motiva, concessionária da via. Momentos após o acidente foram registrados de 7 quilômetros de lentidão na pista sentido SP.

O acidente aconteceu no quilômetro 281 sentido São Paulo, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, por volta de 15h. O ônibus compunha uma caravana com mais quatro veículos que reuniam integrantes das organizadas Urubuzadas e Nação 12.

Segundo as próprias agremiações, alguns torcedores foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa. Ninguém corria risco de morte.

Equipes da empresa foram ao local, junto do Corpo de Bombeiros para orientar o tráfego e prestar atendimento as vítimas, que estão em avaliação.

A pista ficou bloqueada no sentido São Paulo. A faixa 1 (da esquerda) da pista sentido Rio de Janeiro chegou a ser interditada, mas foi liberada rapidamente.

Uma das torcidas organizadas do Flamengo que tinha membros presentes no ônibus, a Nação 12, publicou em suas redes sociais uma nota em que diz que nenhum dos feridos corre risco de morrer. Posicionamento semelhante foi divulgado por outra torcida, a Urubuzada.

Em suas redes sociais, o Flamengo publicou uma nota em que diz estar monitorando o ocorrido. "O Flamengo entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local."