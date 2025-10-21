Papa Francisco era torcedor do San Lorenzo. OSSERVATORE ROMANO / AFP

O San Lorenzo é mais um gigante soterrado pelas dívidas. O clube do Papa Francisco está à beira da falência. A Justiça deu até a quarta-feira (22) para saldar a dívida de US$ 4,7 milhões.

Campeã da Libertadores em 2014, a equipe vive fora do protagonismo do futebol argentino há alguns anos. Marcelo Moretti, presidente eleito do clube, foi pivô de uma série de escândalos recentes. Ele foi afastado do cargo.

O novo episódio do Mapa da Copa conta a história do clube, como ele chegou até a situação atual e a sua relação com a dupla Gre-Nal.

