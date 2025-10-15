O que é o Six Kings Slam, torneio que reúne alguns dos principais nomes do tênis mundial

Sinner foi o campeão do torneio em 2024. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Arábia Saudita recebe entre esta quarta-feira (15) e sábado (18) a segunda edição do Six Kings Slam, torneio exibição de tênis que conta com seis dos melhores tenistas do mundo.

Apesar do renome da disputa, a competição não vale pontos para o ranking mundial, mas pagará um alto valor em dinheiro para os participantes.

Na edição de 2025, foram convidados Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. O grego foi convidado para o lugar de Jack Draper, que se lesionou.

Como funciona?

Dos seis tenistas, dois automaticamente já estão na semifinal (Djokovic e Alcaraz, nesta edição). Os outros quatro duelam pelas duas vagas restantes — Fritz venceu Zverev e Sinner ganhou de Tsitsipas.

Os vencedores das semifinais (Alcaraz x Fritz e Djokovic x Sinner) duelam pelo troféu, enquanto os perdedores ainda realizam a disputa pelo terceiro lugar.

Os jogos são disputados em melhor de três sets e acontecem em quadra dura indoor.

Como acompanhar