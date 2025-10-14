O legado de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors campeão da Libertadores contra o Grêmio; assista ao podcast

Russo teve três passagens como treinador do Boca. GUILLERMO MUNOZ / AFP

Miguel Ángel Russo é um dos grandes nomes da história do Boca Juniors. Consolidou seu status de ídolo ao conquistar a Copa Libertadores de 2007 contra o Grêmio.

Sua trajetória o coloca entre as figuras mais reverenciadas da Bombonera, símbolo de um Boca vitorioso e fiel às suas raízes.

Na última semana, Russo morreu após a luta contra um câncer. Ele permaneceu no comando do clube até os últimos dias de sua vida.

O novo episódio do Mapa da Copa fala sobre o legado do treinador.

