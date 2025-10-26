Nuggets arrasam Suns com 'triple-double' de Jokic e cesta de antes do meio da quadra de Jamal Murray

O Denver Nuggets se recuperou da derrota na estreia na NBA com uma vitória arrasadora sobre o Phoenix Suns, na noite deste sábado (25), por 22 pontos de diferença: 133 a 111. Nikola Jokic, com um "triple-double", e Jamal Murray, com 25 pontos, comandaram a franquia do Colorado na primeira partida em casa na temporada.
Jokic terminou a partida com 15 assistências, 14 rebotes e 14 pontos. O pivô sérvio soma 166 "triple-doubles" na carreira, considerando a temporada regular e outros 18 nos playoffs.
Murray, que havia marcado 25 pontos e dado 10 assistências na derrota para o Golden State Warriors, impulsionou Denver no início do último período com uma cesta de três pontos que deixou o placar em 108 a 86. O armador canadense também venceu o estouro do cronômetro no final do primeiro quarto com um arremesso certeiro de 16 metros para levantar a torcida.
Devin Booker anotou 31 pontos e Grayson Allen fez 17 para o Phoenix Suns, que tenta deixar para trás o péssimo desempenho na temporada passada, mas atravessa um início de temporada difícil - já havia perdido por 27 pontos de diferença para o Los Angeles Clippers.
Thunder mostra força em busca do bi
Em Atlanta, o atual campeão da NBA, Oklahoma City Thunder, não tomou conhecimento do anfitrião Atlanta Hawks e venceu por 117 a 100, abrindo a temporada com três triunfos seguidos - tenta superar as sete vitórias consecutivas no início do ano passado.
Shai Gilgeous-Alexander, o MVP da liga na temporada passada, que já havia anotado 55 pontos na vitória sobre o Indiana Pacers na quinta-feira, teve outra grande noite e marcou 30 pontos, convertendo 10 de 11 da linha dos três pontos. Ele só ficou atrás do colega Chet Holmgren, que anotou 31, acertando seis de oito arremessos de três pontos, além de pegar 12 rebotes diante de um desfalcado Atlanta Hawks.
Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA:
- Orlando Magic 98 x 110 Chicago Bulls
- Philadelphia 76ers 125 x 121 Charlotte Hornets
- Atlanta Hawks 100 x 117 Oklahoma City Thunder
- Memphis Grizzlies 128 x 103 Indiana Pacers
- Denver Nuggets 133 x 111 Phoenix Suns
Confira os jogos deste domingo na NBA:
- San Antonio Spurs x Brooklyn Nets
- Detroit Pistons x Boston Celtics
- Washington Wizards x Charlotte Hornets
- Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks
- Miami Heat x New York Knicks
- Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers
- Dallas Mavericks x Toronto Raptors
- Sacramento Kings x Los Angeles Lakers
- Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers