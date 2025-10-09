Djokovic pode abandonar as quadras no próximo ano. FABRICE COFFRINI / AFP

Um dos maiores nomes do tênis de todos os tempos, Novak Djokovic está próximo de se aposentar. Rennae Stubbs, ex-número 1 do mundo em duplas, acredita que a retirada do sérvio será após o Australian Open 2026.

Com 39 anos e sofrendo com problemas físicos, "Nole" tem 24 Grand Slams — o maior número da história —, mas não vence um grande título desde o US Open 2023.

Na temporada 2025, Djokovic enfrentou dificuldades, apesar de ser semifinalista nos quatro Majors. No Australian Open, ele perdeu para Alexander Zverev, mas por conta de desistência causada por lesão. Em Roland Garros e Wimbledon, as derrotas foram para Jannik Sinner, e no US Open foi eliminado para Carlos Alcaraz.

Stubbs, que se tornou comentarista de televisão após a aposentadoria, acredita que Djokovic pode se aposentar na Austrália no ano que vem, onde o sérvio conquistou seu primeiro Grand Slam.

— Acho que o Aberto da Austrália será o último grande torneio dele — disse Stubbs ao GB News.

— Não acho que ele queira continuar jogando depois disso e ter que passar por Roland Garros. Ele é muito bom em todas as superfícies, mas não consigo imaginá-lo vencendo esses caras em cinco sets no saibro e depois indo para Wimbledon novamente. Acho que o Australian Open seria uma ótima maneira de encerrar a carreira dele. Foi onde seus títulos de Grand Slam começaram — acrescentou.

Sobre as dificuldades físicas em jogar partidas melhor de cinco, Djokovic já falou sobre o assunto após eliminação no US Open para Alcaraz.

— Será muito difícil para mim superar o obstáculo de Sinner e Alcaraz em melhor de cinco, tenho mais chances na melhor de três. Não vou desistir de Grand Slams nesse sentido — disse na época.