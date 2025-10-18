Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam neste sábado (18), às 8h30min (horário de Brasília), pela oitava rodada da Premier League. O jogo ocorre no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.
Escalações para Nottingham Forest x Chelsea
Nottingham Forest: Sels; Jair, Milenkovic e Morato; Savona, Yates, Anderson e Williams; Gibbs-White, Ndoye e Wood. Técnico: Ange Postecoglou
Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; James, Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Willy Caballero
Arbitragem para Nottingham Forest x Chelsea
Chris Kavanagh auxiliado por Dan Cook e Ian Hussin. VAR: Peter Bankes.
Onde assistir a Nottingham Forest x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+