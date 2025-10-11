Brasil perde para o Japão nos pênaltis e termina em quarto na Copa do Mundo de Futebol de Cegas

Eliane fez o primeiro gol do Brasil no Mundial. Renan Cacioli / Divulgação/ CBDV

A seleção brasileira terminou na quarta posição da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, disputada em Kochi, na Índia. Neste sábado (11), o Brasil perdeu para o Japão, nos pênaltis (2 a 1), após 0 a 0 no tempo regulamentar.

Em sua primeira participação no torneio, a seleção encerrou com sua campanha com uma vitória (Índia), dois empates (Inglaterra e Polônia) e uma derrota (Argentina) nos jogos anteriores.

— Foi a realização de um sonho. Estar entre as quatro melhores do mundo é motivo de muito orgulho. Muitas pessoas não acreditavam na gente, mas fomos guerreiras. Foram 19 dias em que a gente se encontrou para treinar, então, acho que fizemos muito. A gente queria muito a medalha, mas o que fizemos aqui vale mais do que qualquer medalha — disse Eliane, de 39 anos, autora do primeiro gol da seleção na história da competição.

O jogo

A partida contra as japonesas foi equilibrada e definidas nas penalidades. Tamiris abriu a série de cobranças e marcou para o Brasil. Noa Nishiyama também fez o dela para as japonesas.

Na segunda série, ambas as equipes erraram: Eri Moura bateu no centro do gol, e Hana Shimatani chutou para fora. Fechando a terceira rodada de cobranças, Sarah bateu no meio do gol, e a goleira pegou, mas Haruka Wakasugui achou o canto esquerdo da goleira Bruna e decretou a vitória das asiáticas.

Quem levou o título

Argentinas venceram com 100% de aproveitamento. Renan Cacioli / Divulgação/CBDV

Na decisão, a atual campeã Argentina chegou ao bicampeonato ao vencer a Inglaterra por 2 a 0. Os gols foram marcados por Yohana Aguilar e Gracia Sosa.

As argentinas conquistaram o título com cinco vitórias em cinco jogos e nenhum gol sofrido.

As jogadoras que defenderam o Brasil