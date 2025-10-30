Nos passos do pai, filho de Leandro Vuaden inicia trajetória na arbitragem gaúcha

Felipe Vuaden apitou suas primeiras partidas profissionais no futebol masculino neste ano. Moisa Trindade / Arquivo pessoal

Já diz o ditado que “filho de peixe, peixinho é”. O dito popular, que indica que os filhos costumam seguir os passos dos pais, também se aplica à vida profissional, especialmente quando a figura paterna é uma referência em todo o Brasil.

Felipe Willian Vuaden, 28 anos, carrega no sangue e no RG, o peso e o prestígio de um dos grandes nomes da arbitragem brasileira. Filho de Leandro Vuaden, ex-árbitro e atual Presidente da Comissão de Arbitragem da FGF, Felipe busca seguir o mesmo caminho.

Membro da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (CEAF/RS) desde 2019, Felipe ocupa a categoria C do quadro e atua, majoritariamente, jogos das categorias de base. Neste ano, apitou suas primeiras partidas profissionais no futebol masculino, pela Divisão de Acesso e pela Terceirona Gaúcha.

— Quando eu apitei meu primeiro jogo, ainda durante o curso da FGF, foi uma questão de amor à primeira vista. Ver a partida pelos olhos do árbitro é algo diferente — conta Felipe.

Naturalmente, o desejo por seguir a carreira nasceu da admiração pelo pai. Mas o jovem árbitro conta que esse não era um sonho de infância. Foi em 2017, assistindo a jogos em casa ao lado de Leandro, que Felipe decidiu se inscrever no curso para se tornar árbitro.

Ver a partida pelos olhos do árbitro é algo diferente. FELIPE WILLIAN VUADEN Árbitro e filho de Leandro Vuaden

Desde então, pai e filho se tornaram parceiros de profissão. Felipe conta que, sempre que pode, Leandro procura compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência acumulados em 26 anos de futebol.

— Ele sempre foi muito tranquilo comigo. Quando sabe que estou escalado para um jogo, ele me incentiva muito. Tem uma frase que eu gosto e ele sempre me diz: “pra cima deles” — conta e completa:

— Eu levo comigo também o respeito que ele sempre teve com os jogadores, em mais de duas décadas ele nunca falou um palavrão no campo.

Felipe e Leandro Vuaden: profissão passou de pai para filho. Felipe Vuaden / Arquivo Pessoal

Felipe Vuaden brinca que às vezes se vê repetindo o jeito do pai de apitar, mas busca construir seu próprio estilo dentro dos gramados. Ainda assim, reconhece que carregar o sobrenome Vuaden pode trazer uma pressão extra sobre o seu trabalho:

— No final das contas a gente quer passar despercebido e fazer um bom trabalho.

Sonhos na arbitragem

Felipe tem convicção de que, se chegar perto do que foi a carreira do pai, já poderá se considerar um árbitro bem-sucedido. Para trilhar seu próprio caminho de sucesso, ele estabeleceu alguns sonhos e objetivos na carreira. O primeiro deles, realizado neste ano, foi estrear no futebol profissional.

Em julho, na última rodada da primeira fase da Divisão de Acesso, o Gaúcho, de Passo Fundo, foi até Frederico Westphalen enfrentar o União Frederiquense e venceu por 4 a 0. A partida pouco valia, inclusive para os dois times, que já não disputavam mais nada na competição. Por outro lado, para Felipe Vuaden, representava a estreia em uma competição profissional da FGF.

Filho de Vuaden atua principalmente nas categorias de base. Kévin Sganzerla / Arquivo pessoal

Com a mentalidade de “um passo de cada vez” — ou “um sopro de cada vez” — ele vislumbra os próximos objetivos da carreira.

— Eu quero apitar mais jogos do profissional. Continuar trabalhando para alcançar níveis maiores dentro da arbitragem. Chegar no Gauchão e, quem sabe, na CBF. Claro, e se for para sonhar bem alto mesmo, chegar ao quadro da FIFA. Eu acredito que esse é o sonho de todo mundo que entra na arbitragem — ressalta.

“Gostinho de Gauchão”

No início de outubro, Grêmio e Brasil de Pelotas se enfrentaram na Arena em um jogo-treino. Felipe atuou como quarto árbitro e guarda o momento com carinho já que se tratava de um confronto de nível de Gauchão.

Foi a primeira vez que o árbitro emergente trabalhou em um dos estádios da dupla Gre-Nal em um jogo profissional.

— Até me arrepio ao lembrar desse jogo-treino. Estamos acostumados aos campos do interior do Estado, da Divisão de Acesso ou da Terceirona. Aí tu trabalha em uma partida na Arena, com a torcida cantando mesmo sendo um jogo-treino, deixa qualquer um extremamente feliz. É um jogo com nível de Gauchão — relembra o juiz.

Na ocasião, o Tricolor venceu por 5 a 0 com gols marcados por Amuzu, Alysson, duas vezes, André Henrique e Jardiel.

Jogos profissionais apitados por Felipe Vuaden em 2025

Divisão de Acesso

União Frederiquense 0x4 Gaúcho

Terceirona Gaúcha