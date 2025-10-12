Nos EUA, duplas brasileiras conquistam prata e bronze no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Evandro (E) e Arthur Lanci (D) tem um ouro e duas pratas na temporada. Volleyball World / Divulgação

O Brasil conquistou duas medalhas na 10ª etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em Newport Beach, na Califórnia, Evandro e Arthur garantiram a prata, no masculino, enquanto Duda e Ana Patrícia levaram o bronze, no feminino.

Campeões da etapa de João Pessoa (PB), há três semanas, Evandro e Arthur voltaram à decisão nos Estados Unidos depois de vencerem suas cinco primeiras partidas no torneio sem perder sets, mas na final foram superados pelos cataris Cherif Younousse e Ahmed Tijan, que conquistaram o título com vitória por 2 a 0 (21/16 e 30/28). Os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt ficaram em terceiro lugar.

Representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, Evandro e Arthur Lanci conquistaram a terceira medalha da dupla na temporada – eles também levaram a prata na etapa Elite de Brasília (DF), em abril.

Duda e Ana Patrícia levam quinto bronze da temporada

Ana Patrícia (E) e Duda (D) somam cinco pódios no ano. Volleyball World / Divulgação

No feminino, Duda e Ana Patrícia evitaram um pódio 100% dos Estados Unidos ao derrotarem Terese Cannon e Megan Kraft por 2 a 0 (21/11 e 21/12) na disputa de terceiro lugar. Taryn Brasher e Kristen Nuss foram as campeãs, enquanto Julia Donlin e Lexy Denaburg ficaram em segundo lugar.

— A derrota na semifinal (para Donlin e Denaburg) foi muito dura. Ficamos muito tristes, mas conseguimos retomar o foco e voltar para brigar por essa medalha. Estou muito feliz com o nosso quinto bronze no ano.