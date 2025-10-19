Norris se mostra resignado com 2º lugar no GP dos EUA: 'Não havia muito mais a fazer'

Lando Norris, da McLaren, afirmou ter ficado satisfeito com o segundo lugar no GP dos EUA, admitindo que "não havia muito mais que poderia ter feito" após vencer uma batalha "difícil" com Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen venceu a prova após também conquistar a corrida sprint no sábado.

Após sair ao lado de Verstappen na primeira fila, Norris perdeu uma posição para Leclerc na largada e teve muito trabalho para superar o rival enquanto Verstappen abria vantagem na primeira colocação. Após parada nos boxes, os pilotos protagonizaram nova disputa no final da corrida. Norris conseguiu ultrapassar a Ferrari a poucas voltas do final. "Demorou bastante. Foi uma boa batalha com Charles, ele lutou muito e foi difícil", disse Norris.

O piloto da McLaren elogiou o rival e disse ter se divertido. "Charles fez uma corrida muito boa, foi divertido e tivemos boas disputas. Não havia muito mais que pudéssemos ter feito."

Norris contou que traçou a estratégia para o confronto com Leclerc com seu engenheiro, Will Joseph, que o orientou a esfriar os pneus antes de nova tentativa de ultrapassagem. "Então, reduzi um pouco a velocidade por algumas voltas, acelerei novamente e funcionou. Boa estratégia, boa pilotagem e uma corrida divertida."