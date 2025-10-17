Norris é o mais rápido no único treino livre do GP dos EUA de F1

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido na única sessão de treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado nesta sexta-feira (17) em Austin, Texas.

Norris superou o alemão Nico Hülkenberg (Sauber), surpresa da sessão, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, por 255 e 279 milésimos de segundo, respectivamente.

O quarto foi o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do tailandês Alexander Albon (Williams).

Completaram o Top 10 da sessão os britânicos George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e outro inglês, o jovem Oliver Bearman (Haas).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 12º.

Em uma sessão muito disputada, nove das dez equipes conseguiram colocar um carro entre as dez primeiras posições.

Apenas a Alpine não conseguiu, com o argentino Franco Colapinto terminando em 16º e o francês Pierre Gasly em 17º, respectivamente.

O espanhol Carlos Sainz (Williams) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tiveram problemas com seus carros e marcaram o penúltimo e últimos tempos.

O GP dos Estados Unidos só tem uma sessão de treino livre antes de os pilotos disputarem, ainda nesta sexta-feira, a classificação da corrida sprint, que será no sábado.

- Resultados do treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.294 (23 vueltas)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:33.549 (24)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.573 (26)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.639 (23)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.648 (26)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:33.920 (27)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.931 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:33.965 (25)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.155 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.333 (27)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.368 (26)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:34.478 (24)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:34.531 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:34.610 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.619 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:34.653 (25)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:34.665 (24)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:34.737 (27)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.874 (9)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36.080 (18)

./bds/nb/hpa/gbv/iga/cb/am