No encerramento da 1ª rodada da Superliga masculina, Praia Clube vence o Goiás 

Praia Clube foi semifinalista na última temporada. Praia Clube / Divulgação

A rodada de abertura da Superliga masculina de vôlei teve seu último jogo, nesta sexta-feira (24), em Goiânia, e o Praia Clube (MG) derrotou o Goiás por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/19, 21/25 e 25/22.

O time de Uberlândia foi semifinalista na temporada passada e diante dos goianos, que terminaram em 10º, evitando a queda para a Superliga B, contou com 14 pontos do oposto Franco e 13 do ponta Paulo Vinicios, que sofreu um problema muscular no final do terceiro set e não pode terminar a partida.

Já o troféu Viva Vôlei foi para o ponta Lucas Loh, que fez 10 pontos.