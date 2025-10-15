Esportes

Dos gramados aos estúdios
Notícia

No embalo de Ronaldinho: relembre outros jogadores que se aventuraram no mundo da música

De pagodeiros a rappers, passando por sambistas e funkeiros, lista conta com nomes como Pelé, Zico, Romário e Edmundo 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS