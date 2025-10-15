No embalo de Ronaldinho: relembre outros jogadores que se aventuraram no mundo da música

Romário (E) foi um dos craques a se aventurar no mundo da música, muito antes de Ronaldinho. Mauro Vieira / Agencia RBS

Prestes a lançar o álbum Bruxaria 051, Ronaldinho não é o único futebolista a se aventurar no mundo da música. Ao longo dos anos, vários jogadores dividiram o futebol com microfones e instrumentos para explorar outro talento: o musical.

O próprio R10 já está no meio da música há um bom tempo. Além de ajudar em composições como Você Não Vive Sem (Iza) e Solteiro de Novo (Wesley Safadão), o ex-camisa 10 emprestou sua voz em faixas como Se Organizar Direito, com Bom Gosto e Dennis DJ, e O Segredo do Feijão, parceria com Péricles e Xande de Pilares.

De pagodeiros a rappers, passando por sambistas e funkeiros, Zero Hora preparou uma lista de jogadores que transformaram a paixão pelo som em mais do que um hobby. Veja abaixo.

Relembre outros jogadores se aventuraram no mundo da música

Pelé

A lista começa logo com o maior jogador da história. Em sua primeira aventura na música, fez dueto com Elis Regina no compacto Tabelinha, em 1969. As músicas estão no disco lançado por ele em 2006: Peléginga. Em 2016, lançou o single Esperança, exaltando os Jogos Olímpicos.

Júnior

O hit que embalou a Seleção Brasileira na Copa de 1982 — e até mesmo em outras competições depois disso — foi lançada por um dos grandes ídolos do Flamengo. Composta por Memeco e Nonô do Jacarezinho, Povo feliz, também conhecido como Voa, canarinho, leva a voz de Júnior, hoje comentarista do Grupo Globo.

Zico

Outro ídolo do Flamengo, Zico também se aventurou no mundo da música. Ao lado de Fagner, lançou o compacto Batuquê de praia, em 1982.

Romário e Edmundo

"Le, le, le, ô le, le, le, á / Com bad boys no seu time já pode comemorar". Um refrão que fica na mente, assim como os lances em campo dos "bad boys", Romário e Edmundo, que marcaram o futebol entre os anos 1990 e 2000. Eles lançaram o rap quando formaram o trio de ataque do Flamengo — junto de Sávio — marcando um (breve) momento de amizade entre os dois.

Gabigol

O atacante do Cruzeiro tem três músicas lançadas, a primeira Sei Lá (2021), feita em parceria com o DJ e beatmaker brasileiro Papatinho. Em 2023, foi a vez de O Que Você Quer De Mim?, e recentemente, em 2024, Mais Uma Estrela, composta em parceria com TOKIODK e LeodoKick, em que narra sua trajetória no Flamengo.

Memphis Depay

O holandês tem várias músicas disponíveis nas principais plataformas de streaming musical desde 2018, e, em 2020, lançou o seu próprio álbum, intitulado Heavy Stepper. No Brasil, Memphis gravou uma colaboração com o corintiano MC Hariel: Falando com as Favelas (2025).

Anderson Talisca

Ex-colega de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, hoje no Fenerbache, também se dedica à música sob o nome artístico Spark. Em 2020, Talisca publicou suas primeiras canções, Sorte e Então Vem Bailar Comigo, e desde então lançou dois álbuns no estilo trap, uma vertente do rap: Cartas Marcadas (2021) e Antes de Você Ir (2023).

Marcelinho Carioca e Amaral