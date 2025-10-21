No Dia do Podcast, saiba como acompanhar os programas digitais da editoria de esportes de GZH

Os podcasts de esporte do Grupo RBS. Reprodução / RBS

O 21 de outubro marca o Dia do Podcast. A data é em homenagem ao o Digital Minds, considerado o primeiro podcast brasileiro. Nos últimos anos, o formato se popularizou, atraindo grande público. O Grupo RBS oferece ao público uma vasta gama de atrações deste tipo.

São seis programas esportivos que vão ao ar nas plataformas de áudio e YouTube. Os podcasts de esportes de Zero Hora contam com diferentes formatos e atingem os mais variados públicos esportivos. A seguir, conheça cada um deles e saiba onde acompanhá-los.

Deu Liga

Programa vai ao ar às quintas-feiras. Janaina Willie / Grupo RBS

É o podcast de futebol internacional. O programa com episódios semanais aborda o futebol europeu, projetando e repercutindo os campeonatos do continente, além de debater fatos históricos e abordar aspectos culturais que permeiam o futebol do velho continente. O programa apresentado pelo jornalista Leonardo Oliveira também faz cobertura especiais de premiações como a Bola de Ouro.

Quando vai ao ar: às quintas-feiras

Onde acompanhar: no Youtube e nas plataformas de áudio, como o Spotify

Confira o episódio mais recente do Deu Liga:

Giro Gre-Nal diário

O programa é ideal para quem quer ficar bem informado sobre as notícias da dupla Gre-Nal. O Giro Gre-Nal é um resumo diário das principais notícias de Grêmio e de Inter. O podcast é diário, e vai ao ar no fim da tarde para deixar o ouvinte atualizado com o que de mais importante aconteceu com os dois principais clubes gaúchos.

Quando vai ao ar: de segunda à sexta-feira

Onde acompanhar: nas plataformas de áudio, como o Spotify

Confira o episódio mais recente do Giro Gre-Nal:

Mapa da Copa

Programa vai ao ar às terças-feiras. Janaina Wille / Agência RBS

Para quem gosta de futebol sul-americano e é apaixonado pelas peleias da Libertadores da América, o Mapa da Copa é a melhor opção. A atração semanal aborda tudo o que acontece na maior competição de clubes do continente, com informação, análise e bastidores do torneio. O comando é do jornalista Leonardo Oliveira.

Quando vai ao ar: às terças-feiras

Onde acompanhar: no Youtube e nas plataformas de áudio, como o Spotify

Confira o episódio mais recente do Mapa da Copa:

Paddock Gaúcha

A velocidade é a pauta do Paddock Gaucha. Janaina Wille / Agência RBS

Os amantes do automobilismo não podem perder o Paddock Gaúcha. O programa debate semanalmente tudo o que acontece no mundo da velocidade. Apresentado pelo jornalista Nicholas Lyra, o programa também traz entrevistas com os principais nomes da modalidade no Brasil.

Quando vai ao ar: às segundas-feiras

Onde acompanhar: nas plataformas de áudio, como o Spotify

Confira o episódio mais recente do Paddock Gaúcha:

PrimeCast

Reprodução / YouTube

Febre entre os brasileiros, os esportes americanos tem no PrimeCast a sua casa. O podcast analisa as principais informações e resultados da NBA e da NFL. A atração tem a apresentação do jornalista Alex Torrealba.

Quando vai ao ar: às quartas-feiras

Onde acompanhar: no Youtube e nas plataformas de áudio, como o Spotify

Confira o episódio mais recente do PrimeCast:

Resenha das Gurias

O Resenha das Gurias debate o futebol feminino. Janaína Wille / Agencia RBS

O futebol feminino é o tema da Resenha das Gurias. A atração Ele discute as novidades sobre a dupla Gre-Nal, o futebol do interior, a Seleção Brasileira e o esporte feminino em geral. Na apresentação estão Carolina Freitas e Valéria Possamai.