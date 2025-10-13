NFL: vitórias impactantes de Bucs e Chiefs, e divisões emboladas após domingo da Semana 6

Mayfield foi o herói da vitória dos Bucs. JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O sexto domingo da temporada 2025/2026 da NFL teve duas vitórias que deverão ser recordadas até o final da disputa. Os resultados das partidas disputadas no dia 12 de outubro embolaram duas divisões, que devem seguir equilibradas até a última semana.

A Semana 6 começou na quinta-feira (9), com o triunfo dos Giants sobre os Eagles. Neste domingo foram disputadas 12 partidas. A rodada acaba nesta segunda (13), com mais dois jogos: Falcons x Bills e Commanders x Bears.

Bucs vencem duelo direto na NFC

Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers fizeram um dos melhores jogos da sexta rodada. No primeiro tempo, bastante equilíbrio, mas, mais uma péssima notícia para os Niners, que perderam seu melhor jogador de defesa. Fred Warner sofreu uma grave lesão no tornozelo e está fora da temporada.

O grande destaque da quinta vitória dos Bucs foi Baker Mayfield. O quarterback liderou um ataque cheio de desfalques, que ficou ainda pior após a saída de Emeka Egbuka, que deve perder algumas semanas.

No entanto, Mayfield mostrou motivos que o credenciam a um dos melhores da temporada até o momento. Foram 256 jardas e dois touchdowns lançados, sendo um belo passe em profundidade para Kameron Johnson. Resultado final de 30 a 19.

Chiefs ressurgem no Sunday Night Football

Mahomes terminou a partida com quatro touchdowns. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Na partida que finalizou o domingo, o Kansas City Chiefs teve um confronto difícil contra o Detroit Lions. Vencer era a única opção para o time liderado por Patrick Mahomes, que já havia perdido três jogos na temporada.

A derrota nem passou perto de Kansas, pois o quarterback teve um grande desempenho, com 257 jardas e três touchdowns lançados, além de 32 jardas terrestres e um touchdown com as próprias pernas.

No triunfo por 30 a 17, destaque também para a defesa dos Chiefs, que conseguiu neutralizar bem o ataque de Detroit. Foram apenas 203 jardas aéreas permitidas e menos de 100 jardas terrestres.

Divisões Oeste emboladas

Os resultados do domingo mantiveram equilibradas as divisões Oeste das duas conferências. Na NFC, mesmo com a derrota, os 49ers estão na liderança, com campanha 4-2. Os Seahawks e os Rams venceram na Semana 6 e igualaram a marca, porém, ambas as equipes perderam para San Francisco na temporada.

Já na AFC Oeste, a vitória dos Chiefs evitou que dois rivais distanciassem na liderança. Chargers e Broncos venceram na rodada e ambos estão 4-2, com vantagem para a franquia de Los Angeles. Kansas City tem campanha 3-3 e já sonha novamente com mais um título divisional.

Resultados da Semana 6

New York Giants 34x17 Philadelphia Eagles

New York Jets 11x13 Denver Broncos

Jacksonville Jaguars 12x20 Seattle Seahawks

Miami Dolphins 27x29 Los Angeles Chargers

Baltimore Ravens 3x17 Los Angeles Rams

Indianapolis Colts 31x27 Arizona Cardinals

Carolina Panthers 30x27 Dallas Cowboys

New Orleans Saints 19x25 New England Patriots

Pittsburgh Steelers 23x9 Cleveland Browns

Las Vegas Raiders 20x10 Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers 30x19 San Francisco 49ers

Green Bay Packers 27x18 Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs 30x17 Detroit Lions

Segunda-feira (13)