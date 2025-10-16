NFL: quem matou o Baltimore Ravens? Assista ao podcast

Ravens sofre com muitas lesões na temporada. DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Se na teledramaturgia brasileira a pergunta mais repetida nas últimas semanas foi "quem matou Odete Roitman?", na NFL o mistério é o desempenho do Baltimore Ravens na temporada.

O time era considerado uns dos favoritos, mas começa a temporada com cinco derrotas e apenas uma vitória.

O novo episódio do PrimeCast analisa as chances de o Ravens dar a volta por cima na temporada, mesmo repleto de lesões e com a defesa mais vazada da liga.

O podcast também fala sobre a crise crescente do Miami Dolphins e a queda de desempenho de Philadelphia Eagles e Buffalo Bills.

Assista ao PrimeCast:

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.