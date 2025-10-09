NFL: New England Patriots finalmente encontrou o seu quarterback? Assista ao podcast 

Drake Maye está no seu segundo ano na NFL. STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em seu segundo ano como titular do New England Patriots, o quarterback Drake Maye mostra evolução a cada jogo e traz esperança de dias melhores ao torcedor. Ele foi responsável por acabar com a invencibilidade do Buffalo Bills no último domingo (5) e é o tema do Primecast desta semana.

O podcast também aborda a situação da NFL. Além do Bills, o Philadelphia Eagles também perdeu a primeira partida no final de semana. Assim, após cinco rodadas, não resta mais nenhum invicto na liga.

O PrimeCast ainda fala sobre a situação do Saints, o declínio do Chargers e disputa pela AFC Norte.

Assista ao PrimeCast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.