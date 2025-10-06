NFL: fim das invencibilidades marca o domingo da Semana 5

As invencibilidades duraram pouco na temporada 2025/2026 da NFL. Após cinco rodadas, todas as equipes já perderam. As duas últimas franquias que ostentavam o título de invictos, Philadelphia Eagles e Buffalo Bills, foram derrotadas no domingo (5) da Semana 5.
Jogando em casa contra o Denver Broncos, os Eagles dominaram os três primeiros quartos, tendo vantagem de 17 a 3. No entanto, nos últimos 15 minutos apenas um time jogos. Os Broncos marcaram 18 pontos e viraram. Sem tempo para reagir, os atuais campeões da NFL sucumbiram em um confronto inesperado.
Na partida que fechou a maratona de jogos no domingo, os Bills receberam o New England Patriots. A equipe visitante não se intimidou ao clima hostil de Buffalo, muito menos ao atual MVP. Josh Allen até produziu jardas, mas o ataque foi limitado a 20 pontos.
Do outro lado, Drake Maye mostrou personalidade para deixar sua equipe em boas situações para marcar. Rhamondre Stevenson anotou dois touchdowns terrestres, enquanto Andres Borregales acertou o field goal de 52 jardas que deu a vitória aos Patriots.
Jogo do dia
O domingo teve bons jogos e algumas viradas interessantes, como a do Carolina Panthers para cima do Miami Dolphins, ou a primeira vitória do Tennessee Titans, contra o Arizona Cardinals, após estar perdendo por 21 a 6. No entanto, o grande jogo do dia ocorreu em Seattle.
Os Seahawks receberam o Tampa Bay Buccaneers, e o duelo entre os quarterbacks chamou a atenção. Sam Darnold teve 341 jardas, quatro touchdowns e uma interceptação. Pela equipe visitante, Baker Mayfield totalizou 379 jardas aéreas e lançou para dois touchdowns.
Os Bucs conquistaram a vitória por 38 a 35 na reta final, com um chute de Chase McLaughlin. O resultado deixou Tampa Bay na liderança da NFC Sul, com 4-1. Os Seahawks tinham a chance de igualar a campanha dos 49ers na NFC Oeste, mas ficaram 3-2.
Veja os resultados da Semana 5 da NFL
- Los Angeles Rams 23x26 San Francisco 49ers
- Cleveland Browns 17x21 Minnesota Vikings
- New York Jets 22x37 Dallas Cowboys
- New Orleans Saints 26x14 New York Giants
- Indianapolis Colts 40x6 Las Vegas Raiders
- Carolina Panthers 27x24 Miami Dolphins
- Philadelphia Eagles 17x21 Denver Broncos
- Baltimore Ravens 10x44 Houston Texans
- Arizona Cardinals 21x22 Tennessee Titans
- Seattle Seahawks 35x38 Tampa Bay Buccaneers
- Cincinnati Bengals 24x37 Detroit Lions
- Los Angeles Chargers 10x27 Washington Commanders
- Buffalo Bills 20x23 New England Patriots
Segunda-feira (6)
- 21h15min - Jacksonville Jaguars x Kansas City Chiefs - ESPN 2 e Disney+