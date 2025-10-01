Newcastle goleia na visita ao Union Saint-Gilloise (4-0) na Champions

O Newcastle goleou o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, por 4 a 0 fora de casa nesta quarta-feira (1º) e conquistou seus primeiros pontos na Liga dos Campeões.

Aos 17 minutos, Nick Woltemade desviou um chute de Sandro Tonali e abriu o placar para o time inglês em Bruxelas, antes de Anthony Gordon converter dois pênaltis (43' e 64'), em uma noite tranquila para os jogadores comandados pelo técnico Eddie Howe.

O ponta-esquerda Harvey Barnes saiu do banco para marcar o quarto gol e fechar o placar em um contra-ataque a 10 minutos do fim da partida (80').

O resultado representa uma reação do Newcastle após a derrota dolorosa sofrida nos acréscimos diante do Arsenal na Premier League no domingo (2-1) e na estreia na Champions contra o Barcelona, há duas semanas, também em casa.

"Estas competições são tão disputadas e as exigências são tão grandes que, se começarmos devagar, podemos ter muito trabalho depois", disse o técnico do Newcastle.

"Portanto, certamente saio daqui com um pensamento muito mais positivo e estou ansioso para o próximo jogo".

As duas contratações de verão mais caras do Newcastle, Woltemade e Anthony Elanga, foram titulares ao lado de Gordon pela primeira vez, com o clube buscando superar a amarga transferência de Alexander Isak para o Liverpool.

O Union, que havia vencido o PSV Eindhoven por 3 a 1 em sua estreia na Liga dos Campeões no mês passado, viu sua sequência invicta de 10 jogos em todas as competições chegar ao fim.