Netinho é prata no Mundial de Taekwondo

Netinho (D) conquistou a medalha de prata. World Taekwondo / Divulgação

O Brasil encerrou sua melhor campanha na história do Campeonato Mundial de Taekwondo com uma medalha de prata. Nesta quinta-feira (30), em Wuxi, na China, Edival Pontes, o Netinho, foi à final da categoria até 74kg, mas acabou superado pelo uzbeque Najmiddin Kosimkhojiev.

Netinho já havia sido bronze no Mundial de 2022, em Guadalajara, no México. Na China, o atleta entrou como um dos favoritos e, na estreia, venceu Maxwell Watene, das Ilhas Cook, por tranquilos 2 rounds a 0 (12/0 e 14/1).

Em sua segunda luta, encarou o vice-campeão olímpico dos 68 kg, o jordaniano Zaid Kareem, que subiu de categoria neste ciclo olímpico. O paraibano venceu o combate por 10/3 e 4/3.

Já pelas oitavas de final, Netinho enfrentou o croata Marko Golubić, campeão mundial de 2023, e venceu de virada, por 2 rounds a 0 (4/8, 4/4 e 5/4).

A vaga no pódio veio com a vitória por 2 a 0 (6/1, 4/3) sobre o chinês Cai Zhaoxun. Com o bronze garantido, o brasileiro foi para a semifinal e venceu o iraniano Amir Sina Bakhtiari por 2 a 0 (3/3 e 12/2).

Na decisão diante de Kosimkhojiev, Edival Pontes não encontrou alternativas para que seus golpes entrassem e acabou superado por 2 a 0 (4/2 e 5/3).

Quadro de medalhas

Com o encerramento do Mundial, o Brasil terminou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com dois ouros e duas pratas.