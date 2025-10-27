NBA revisa políticas para combater 'graves riscos' das apostas

A NBA está revisando suas políticas para garantir que os jogadores conheçam os "graves riscos" das apostas, segundo um memorando que teria sido enviado às equipes nesta segunda-feira (27), após o escândalo de apostas ilegais que veio à tona na semana passada.

O memorando, obtido e divulgado pela ESPN, chega quatro dias depois de agentes do FBI prenderem na quinta-feira o armador do Miami Heat, Terry Rozier, e o técnico principal do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

Também foi detido o ex-jogador e assistente técnico Damon Jones, entre outros, em investigação sobre apostas esportivas ilegais.

Rozier foi detido por apostas esportivas ilegais, Billups por envolvimento em jogos de pôquer ilegais e Jones por participação em ambos os casos, segundo a investigação do FBI.

O armador de Miami e o técnico de Portland foram suspensos temporariamente pela NBA e negaram as acusações por meio de seus advogados.

Segundo o relatório da ESPN, a liga informou no memorando que havia iniciado a "revisão das políticas da liga quanto à notificação de lesões, treinamento e educação de todo o pessoal da NBA, e medidas de segurança para os jogadores".

"Considerando que as apostas esportivas ocupam uma parte tão significativa do panorama esportivo atual, devemos fazer todo o possível para garantir que jogadores, técnicos e demais membros da NBA estejam plenamente cientes dos graves riscos que as apostas podem representar para suas carreiras e meios de subsistência", afirmou a NBA.

O memorando acrescenta que é necessário garantir que "nossas normas sobre divulgação de lesões sejam adequadas e que os jogadores estejam protegidos do assédio por parte de apostadores".

- Análise com IA -

A revisão também incluirá a análise de como a inteligência artificial (IA) e outras ferramentas podem ajudar a detectar atividades irregulares.

"Estamos explorando maneiras de aprimorar nossos programas internos e externos de monitoramento da integridade, para usar melhor a IA e outras ferramentas na síntese de todos os dados disponíveis de operadores de apostas, redes sociais e outras fontes, a fim de identificar atividades suspeitas de apostas", declarou a NBA.

Rozier foi acusado de participar de um esquema relacionado a apostas sobre estatísticas individuais em uma partida de março de 2023, quando jogava pelo Charlotte Hornets.

Uma acusação formal indica que ele teria informado a um amigo que sairia da partida contra o New Orleans Pelicans mais cedo, e que essa informação supostamente teria sido vendida a apostadores.

As apostas sobre estatísticas individuais exigem maior intervenção das autoridades legais e regulatórias, de acordo com o memorando da NBA.

"Acreditamos que mais pode ser feito do ponto de vista legal e regulatório para proteger a integridade da NBA e de nossas ligas afiliadas", afirma o documento.

"Em particular, apostas sobre o desempenho individual dos jogadores levantam preocupações adicionais sobre integridade e exigem escrutínio extra."

Billups, por sua vez, é acusado de participar de partidas de pôquer combinadas e de usar sua fama para atrair outros jogadores a esses jogos, nos quais eram utilizados métodos de trapaça de alta tecnologia para garantir que perdessem.