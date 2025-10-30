NBA: o favoritismo do Thunder e a ascensão de Wembanyama; assista ao podcast

Pivô francês tem se destacado neste início de temporada. Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nova temporada da NBA começou dando o que falar. Qual franquia tem mais chance de ficar com o título?

O Oklahoma City Thunder, atual campeão, está invicto e já mostrou força na luta pelo bicampeonato.

Falando de individualidades, a ascensão de Victor Wembanyama tem assustado os adversários. Alguém conseguirá parar o astro francês?

