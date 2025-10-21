NBA começa nesta terça-feira; saiba onde assistir aos jogos do primeiro dia da temporada

Atual campeã OKC abre temporada da NBA. ZACH BEEKER / NBAE / Getty Images via AFP

Uma nova disputa da NBA começa nesta terça-feira (21), com duas partidas que reunirão grandes astros da liga norte-americana de basquete. A temporada regular vai até dia 12 de abril, após 82 jogos disputados por cada uma das 30 franquias.

O play-in será de 14 a 17 de abril, e a disputa dos playoffs será a partir do dia 18. As finais devem começar em junho.

Entrega dos anéis de campeão

O primeiro jogo da temporada terá o atual campeão Oklahoma City Thunder jogando em casa contra o Houston Rockets. Antes da partida começar, ocorrerá a entrega dos anéis para os campeões da última temporada e a inauguração do banner no ginásio que celebra o primeiro título da franquia.

O duelo é ainda mais especial pois do outro lado haverá um time competitivo, o qual conta agora com Kevin Durant. O ala é um dos principais nomes da NBA e começou sua trajetória no Thunder. Ele deixou a equipe em 2016, sendo considerado um traidor por parte da torcida de OKC.

O jogo será disputado a partir das 20h30min (horário de Brasília), com transmissão do Amazon Prime Video.

Curry x Doncic

Mais tarde, às 23h (horário de Brasília), jogam Los Angeles Lakers x Golden State Warriors. Sem LeBron James lesionado, o duelo principal será entre os armadores: Luka Doncic contra Stephen Curry. O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.

Onde assistir à temporada da NBA

Para acompanhar as transmissões das partidas, a ESPN tem os direitos da TV fechada. Pelo streaming, alguns jogos serão transmitidos no Disney+ e outros no Amazon Prime Video, que terá o direito das finais.

Todos os jogos serão transmitidos no NBA League Pass, que é um pacote de assinatura da própria Liga.