Napoli x Inter de Milão: tudo sobre o jogo da oitava rodada do Campeonato Italiano. Arte GZH

Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (25), às 13h, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Escalações para Napoli x Inter de Milão

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Lucca. Técnico: Antônio Conte.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Bonny e Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Arbitragem para Napoli x Inter de Milão

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Napoli x Inter de Milão

A partida será transmitida ao vivo na Disney+.

Tempo real de Napoli x Inter de Milão