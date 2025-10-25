Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (25), às 13h, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.
Escalações para Napoli x Inter de Milão
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Lucca. Técnico: Antônio Conte.
Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Bonny e Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
Arbitragem para Napoli x Inter de Milão
- Ainda não divulgada.
Onde assistir a Napoli x Inter de Milão
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.