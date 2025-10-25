Napoli derrota Inter de Milão por 3 a 1, se reabilita no Italiano e assume liderança

Em um jogo movimentado, com um pênalti polêmico, um gol sem comemoração e dois belos gols, o Napoli venceu o Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e assumiu a liderança do Italiano. O atual campeão se reabilitou da derrota na última rodada do campeonato e da goleada por 6 a 2 para o PSV na Champions League e encerrou uma sequência de sete vitórias seguidas do adversário. O Napoli tem 18 pontos em 8 rodadas e abriu 3 para o time de Milão, que caiu para o quarto lugar.

Apesar do triunfo e de jogar diante de sua torcida, o Napoli foi bastante pressionado pelo rival, principalmente no primeiro tempo. A Inter de Milão teve mais posse de bola (57%), finalizou o dobro (8 a 4), acertou a trave e o travessão e exigiu boas defesas do goleiro Milinkovic-Savic. Enquanto se segurava na defesa, o Napoli conseguiu abrir o placar após um pênalti polêmico.

Di Lorenzo caiu na área da Inter em disputa com Mkhitaryan, e a infração foi marcada. Após muita reclamação da Inter e intervenção do VAR, a penalidade foi mantida. De Bruyne cobrou e abriu o placar, mas, quando iria correr para comemorar, o belga levou a mão ao posterior da coxa direita, acusando a lesão. Não houve celebração e até o goleiro Sommer, da Inter, prestou solidariedade ao meia, que deixou o campo. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas foram para o vestiário em desvantagem.

A Inter continuou pressionando no início do segundo tempo, mas o Napoli conseguiu ampliar com um golaço de McTominay após lançamento de Spinazzola aos 9 minutos. O meia escocês parecia ter perdido o controle do lance ao deixar a bola quicar em sua frente, mas na entrada da área acertou um chute indefensável para fazer 2 a 0.

Cinco minutos depois, a Inter conseguiu diminuir. Buongiorno tocou a mão na bola dentro da área do Napoli. Calhanoglu cobrou e marcou para os visitantes, que se animaram e sonharam com o empate. O time napolitano consolidou o triunfo com um belo gol de Anguissa. Após passe do brasileiro David Neres, ele invadiu a área da Inter e bateu cruzado para fazer 3 a 1.