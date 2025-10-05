Naná Silva conquista primeiro título profissional da carreira

Um das apostas do tênis feminino do Brasil, a paulista Nahuany Silva, a Naná, conquistou neste sábado (4) seu primeiro título no circuito profissional. Ao lado da conterrânea Ana Candiotto, ela venceu a final de duplas do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, disputado nas quadras do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, que é um evento de nível W35.
Na decisão, Naná e Ana venceram a argentina Jazmin Ortenzi e a colombiana Maria Paulina Perez-Garcia, por 6/4 e 6/2.
Com o título, a tenista de apenas 16 anos voltará assim a figurar no ranking de duplas, especialidade que disputou apenas quatro vezes enquanto profissional. Candiotto por sua vez ergueu já o 13º título de duplas de sua carreira.