Naná Silva conquista primeiro título profissional da carreira

Um das apostas do tênis feminino do Brasil, a paulista Nahuany Silva, a Naná, conquistou neste sábado (4) seu primeiro título no circuito profissional. Ao lado da conterrânea Ana Candiotto, ela venceu a final de duplas do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, disputado nas quadras do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, que é um evento de nível W35.