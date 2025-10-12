Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Com apenas 15 anos, a brasileira Naná Silva conquistou seu primeiro troféu de simples no circuito profissional neste domingo. Na decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a revelação do tênis brasileiro venceu a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná Silva é jogadora brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011. A principal tenista do Brasil da atualidade, 44ª colocada no ranking da WTA, na ocasião também tinha 15 anos quando venceu o ITF de Goiânia.

Após a conquista, a jovem ressaltou a dificuldade do torneio e abriu um sorriso com a coroação do trabalho. "Muito feliz. Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros e eu acho que em todos eu consegui me superar, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Então, estou muito feliz e, com o título melhor ainda. Só queria agradecer a todos que me apoiam. É isso, gente, obrigada!", disse Naná.

Este é o segundo título conquistado por Naná em duas semanas. Ela havia sido campeã do torneio de duplas do ITF W35 de São Paulo, realizado no clube Paineiras.