Na prorrogação, Pinheiros perde para o Regatas, da Argentina, na Liga Sul-Americana de Basquete

Em uma partida equilibrada, o Pinheiros foi superado pelo Regatas de Corrientes, da Argentina, por 77 a 75, nesta segunda-feira (27), em Assunção, no Paraguai, na abertura do Grupo D da Liga Sul-Americana de basquete masculino.

O jogo foi marcado por intensas trocas de cestas, disputas acirradas nos rebotes e empate em 68 a 68, no tempo regulamentar. Na prorrogiação, um desfecho dramático, com o time brasileiro desperdiçando a última posse de bola.

CJ Penha foi o principal pontuador do Pinheiros, ao lado de Agapy, com 15 pontos. Ambos também foram importantes nos rebotes, com sete e oito, respectivamente. O armador estadunidense David Sloan flertou com um duplo-duplo, ao terminar o jogo com 10 pontos e nove assistências, mas não teve bom aproveitamento nos arremessos.

Pelo Regatas, Juan Corbalan se destacou com 18 pontos. Já Ivan Gramajo fechou o jogo com 14 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

O Pinheiros voltará a jogar nesta terça-feira (28), às 20h10min, contra o time da casa, o Deportivo San José. Na última rodada, a equipe brasileira enfrentará o Colegio Los Leones de Quilpue, do Chile.

Corinthians classificado

No domingo, em São Paulo, o Corinthians conseguiu se classificar para a segunda fase ao derrotar o Quimsa, da Argentina, por 100 a 96, na prorrogação.

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Pilar (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.