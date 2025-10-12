Na despedida da Liga Sul-Americana de basquete, Vasco conquista primeira vitória

Vernizzi (E) é o armador do Vasco. FIBA Americas / Divulgação

O Vasco da Gama (RJ) encerrou sua participação na Liga Sul-Americana masculina de basquete com uma vitória sobre o Motilones del Norte, da Colômbia, por 70 a 29. A partida foi válida pelo Grupo B, que foi disputado em Sucre, na Bolívia.

Com o resultado, o time carioca terminou na terceira posição e não avançou para a segunda fase do torneio. Os classificados foram o Ferro Carril Oeste, da Argentina, e Club Universitário, da Bolívia. Os argentinos terminaram na liderança ao vencerem os donos da casa por 89 a 65.

Após perder suas duas primeiras partidas, o Vasco encontrou muitas facilidades diante do time colombiano, que não marcou 10 pontos em nenhum dos quatro períodos.

O jogo foi tão fácil, que todos os 10 jogadores utilizados pelo técnico Léo Figueiró pontuaram.

Dois jogadores foram os principais destaques do Vasco, os alas Pedro Nunes (13 pontos, sete rebotes) e Guilherme Magna (12 pontos, sete rebotes).