Mundial sub-20: horário e onde assistir aos jogos de quarta-feira

O Mundial sub-20 terá quatro partidas nesta quarta-feira (8), no Chile. Mais quatro seleções avançarão para as quartas de final da Copa do Mundo da categoria.

Após as 24 seleções serem divididas em seis grupos de quatro equipes cada, as duas melhores de cada chave, assim como os quatro melhores terceiros colocados, avançaram às oitavas de final do torneio de base. A final será disputada em 19 de outubro, em Santiago.