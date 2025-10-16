Multicampeã Ariarne Titmus dá adeus à natação aos 25 anos: 'Todas as barreiras foram superadas'

Grande nome da natação na atualidade, dona de quatro ouros olímpicos e quatro conquistas de Mundiais, a australiana Ariarne Titmus surpreendeu os amantes da modalidade nesta quinta-feira ao anunciar a aposentadoria das piscinas com somente 25 anos. Ausente do Mundial recentemente, sua volta às competições era aguardada para 2026, mas a atleta optou por findar a bela carreira para "ter mais tempo" com as pessoas que ama.

Titmus usou as redes sociais para anunciar sua decisão, em carta endereçada a ela mesmo, mas quando ainda era uma criança. "Querida Ariarne de sete anos, hoje você se aposenta da natação competitiva. 18 anos que você passou competindo na piscina. 10 deles representando seu país. Você foi a duas Olimpíadas e, melhor ainda, venceu. Os sonhos que você teve se tornaram realidade. Os amigos que você fez são para a vida toda. Você conquistou mais do que jamais imaginou ser capaz e deve estar muito orgulhosa", iniciou seu emotivo texto do adeus.

A recordista mundial dos 200m livre e dona de dois ouros olímpicos nos 400m, além da brilhar também no revezamento australiana, fez um agradecimento e agora vai se dedicar mais à família e às pessoas das quais acha que está distante faz tempo.

"Ao longo da jornada, você conheceu pessoas incríveis que ajudaram em todo o caminho. Seus treinadores (um muito especial em particular), sua equipe de apoio, companheiros de equipe, competidores, patrocinadores, amigos, familiares e fãs. Não deixe de agradecê-los", seguiu. "Você fez as malas e se mudou de casa aos 14 anos. Que decisão difícil foi partir. Mamãe e papai viram o brilho em seus olhos e sacrificaram tudo para se mudar. Sem eles, junto com minha mãe, você não estaria aqui hoje."

Apesar de muita gente tentar demovê-la da ideia, Titmus garantiu que fez a escolha no momento correto. "Acabaste de fazer 25 anos e a altura parece certa para te afastares da natação. A perseguição (pelas conquistas) foi implacável e você deu cada skerrick (gíria australiana de um pedaço) de si mesmo. Você vai embora sabendo que todas as barreiras foram superadas, sem arrependimentos. Você está realizada, satisfeita e feliz", exaltou.

Por fim, previu mais coisas lindas pela frente. "O que virá pela frente é emocionante. Novas metas, mais tempo com as pessoas que mais ama e a chance de colocar o coração na frente, não o seu esporte em primeiro lugar. Certifique-se de aproveitar cada momento, grande ou pequeno, Acredite, o tempo voa."

O World Athletics, entidade que rege a natação, fez uma agradecimento à nadadora. "Ariarne Titmus. Um dos grandes do nosso esporte. Quatro vezes campeã mundial, quatro vezes medalhista de ouro olímpico e ainda detentora do recorde mundial dos 200m livre. Parte do time australiano recordista de natação 4x200m livre, duas vezes medalhista de ouro no Mundial de Piscina Curta e indicada ao prêmio Laureus Comeback of the Year de 2025. Obrigado, Arnie, por tudo que você deu à piscina", escreveu a entidade.