Começou na quinta-feira (9) a edição deste ano do Mr. Olympia, a principal competição de fisiculturismo do mundo. O evento é realizado em Las Vegas e conta com 59 brasileiros na disputa, em diferentes categorias.
Ao todo, são 31 homens e 28 mulheres. O Brasil tem chances favoráveis de título em duas categorias: Wellness e Classic Physique.
A primeira é a que conta com a maior quantidade de brasileiros, com 15. Os destaques estão na categoria feminina, com a atual vencedora, Isa Pereira Nunes, assim como a terceira colocada em 2024, Eduarda Bezerra.
Já na Classic Physique, o principal nome do país é Ramon Dino, que também é o atleta de maior destaque do esporte no Brasil. Ele já foi vice-campeão duas vezes (2022 e 2023). No ano passado, terminou em quarto lugar.
Nesta edição do Mr. Olympia, o Brasil busca o 11° título. Vale destacar que todos conquistados até aqui foram por mulheres.
Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025
Categorias masculinas
Open
- Rafael Brandão - anunciou que não participará
Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov (russo, mas mora no Brasil)
Classic Physique
- Diego Gallindo (colombiano, mas mora no Brasil)
- Eric Wildberger
- Fábio Junio
- Gabriel Pereira
- Kenny Moreira
- Livinho
- Manuel Ângelo
- Marcello Horse
- Matheus Menegate
- Ramon Dino
Men’s Physique
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Felipe Gonçalves
- Guilherme Gualberto
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Lucas Viudes
- Mauro Fialho
- Rafael Oliveira
- Vinicius Mateus
- Vitor Chaves
212
- Fran Barrios (argentino, mas mora no Brasil)
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
Wheelchair
- Gorila Albino
Categorias femininas
Wellness
- Andreia Gadelha
- Camile Luz
- Daniele Mendonça
- Eduarda Bezerra
- Francielle Mattos - anunciou que não participará
- Giselle Machado
- Isa Pereira Nunes
- Isamara Santos
- Maria Rita Penteado
- Michelle Ibata
- Pamela Rodrigues
- Raeli Dias
- Rayane Fogal
- Renata Guaraciaba
- Valquiria Lopes
Bikini
- Alice Rocha
- Isa Pecini
- Mirian Barbosa
- Nivea Campos
Women’s Physique
- Amanda Machado
- Carol Alves
- Nana Silva
- Natalia Coelho
- Zama Benta
Women’s Bodybuilding
- Alcione Barreto
- Leyvina Barros
Figure
- Manuella Lima
- Saionara Rebelo