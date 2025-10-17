Mr. Olympia Brasil 2025 começa nesta sexta-feira; confira a programação

Começou, nesta sexta-feira (17), o Mr. Olympia Brasil 2025. O evento é realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, e vai até domingo (19). É considerado o maior evento de fisiculturismo e nutrição esportiva da América Latina.
A programação conta com competições em quatro modalidades: fisiculturismo, powerlifting, luta de braço e strongman. Mais de 800 atletas são esperados nos três dias de evento.
Programação do Mr. Olympia Brasil 2025
Fisiculturismo
SEXTA-FEIRA (17)
Pesagem Amador:
- Masculino: 10h às 14h30min
- Feminino: 14h3min às 16h30min
SÁBADO (18)
Show amador – Início às 10h:
- Especial
- Women’s Physique
- Figure
- Fitmodel
- Bodybuilding
- Classic Physique
Show Profissional:
- Categorias: 212, Bikini
- Prévias: 13h
- Finais: 16h
DOMINGO (19)
Show Amador – Início às 10h:
- Wellness
- Bikini
- Men’s Physique
Show Profissional:
- Categoria: Classic Physique
- Prévias: 13h
- Finais: 16h
Powerlifting
SÁBADO (18)
Modalidades: Power Bíceps e Supino
- 10h às 12h: Pesagem dos atletas
- 13h: Início da competição
- Encerramento: Premiação das categorias ao final das provas
DOMINGO (19)
Modalidade: Levantamento terra
- 10h às 12h: Pesagem dos atletas
- 13h: Início da competição
- Encerramento: Premiação das categorias ao final das provas
Luta de braço
SEXTA (17)
- 13h às 20h: Workshop de Luta de braço
SÁBADO (18)
- 10h às 20h: TOP ARM BRASIL: O braço mais forte do Brasil
DOMINGO (19)
2º Brasileiro Estreantes
- 10h às 11h: Pesagem dos atletas
- 12h: Início das competições
Campeonato Olympia Amateur Luta de Braço
- 10h às 11h: Pesagem dos atletas
- 12h: Início das competições
Categorias (somente braço direito):
- Masculino: 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg
- Feminino: 75kg, + 75kg
Strongman
SEXTA (17)
- 13h às 18h: Atletas femininas
SÁBADO (18)
- 13h às 18h: Atletas masculinos
DOMINGO (19)
- 14h: Finais
Onde assistir ao Mr. Olympia Brasil 2025
A OlympiaTV (pay-per-view) anuncia a transmissão.