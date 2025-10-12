Mr. Olympia ao vivo: acompanhe Ramon Dino em busca do título

Brasileiro Ramon Dino é um dos favoritos da categoria Classic Physique. Ramon Dino / Instagram / Divulgação

Chegou o dia mais aguardado do ano para os entusiastas do fisiculturismo. Neste sábado (11), o Mr. Olympia, principal competição da modalidade, terá a disputa de quatro categorias de extremo prestígio.

A competição ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, e reúne os maiores nomes do esporte em disputas que seguem até domingo (12).

Neste sábado, a principal expectativa do público brasileiro está na categoria Classic Physique, já que Ramon Dino pode ser campeão pela primeira vez. Também ocorrerão as finais das categorias Open, Men's Physique e Bikini, com outros atletas do Brasil na disputa.

Onde assistir?

A transmissão oficial é feita pela OlympiaTV, via sistema de pay-per-view, com cobertura completa das apresentações e resultados. As finais desta sexta acontecem no Las Vegas Convention Center, onde também ocorre a feira de exposições do evento.

O Brasil está representado por 59 atletas, sendo 31 homens e 28 mulheres, em diversas categorias da competição.

As etapas principais começaram na quinta-feira (9) e incluem disputas nas categorias profissionais, como Classic Physique, Men's Open e Wellness.

